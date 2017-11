Frankreichs Präsident Macron hat im Syrien-Konflikt an Russland appelliert, sich rasch für einen humanitären Zugang in dem Bürgerkriegsland einzusetzen.

Moskau müsse dazu seinen ganzen Einfluss auf das Regime in Damaskus nutzen, teilte der Élyséepalast in Paris nach einem Telefongespräch zwischen Macron und Kremlchef Putin mit. Vor allem in der von Regierungstruppen belagerten Region Ost-Ghouta werde dringend Hilfe gebraucht. Dort seien

hunderttausende Menschen in großer Not.- Russland ist einer der engsten Verbündeten des syrischen Präsidenten Assad.