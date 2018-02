Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron wollen heute mit dem russischen Staatschef Putin über die Umsetzung der UNO-Resolution für eine Waffenruhe in Syrien sprechen.

Wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte, soll es dabei sowohl um eine schnelle Umsetzung der Pläne gehen als auch

um einen politischen Fahrplan für einen dauerhaften Frieden.

Eine Feuerpause in Syrien könne nur ein notwendiger erster Schritt sein, hieß es.



Nach tagelangen Verhandlungen und langem Widerstand Moskaus hatten sich die 15 Mitgliedsländer in New York gestern einstimmig für die Resolution ausgesprochen. Darin wird eine 30-tägige Waffenruhe möglichst ab sofort gefordert. Von der Vereinbarung ausgenommen sind mögliche Militäreinsätze gegen die Terrorgruppen IS, Al-Kaida und Al-Nusra. Der russische Gesandte erklärte nach dem Votum, eine umgehende Feuerpause in Syrien sei allerdings nicht möglich. Erst müssten Vereinbarungen zwischen den Konfliktparteien getroffen werden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.