Die Türkei hat mit Angriffen gedroht, sollte die syrische Regierung der Kurdenmiliz YPG in der Provinz Afrin zu Hilfe kommen.

Außenminister Cavusoglu sagte bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman, falls die YPG Unterstützung erhalte, würden die türkischen Soldaten eingreifen.



Nach einer Vereinbarung zwischen der YPG und der syrischen Führung sollen regierungsnahe Milizen nach Afrin verlegt werden. Die Türkei geht seit Anfang des Jahres im Nachbarland gegen die YPG vor. Sie sieht in der Miliz eine Terrororganisation mit Verbindungen zur verbotenen PKK, die für Autonomie der Kurden in der Türkei kämpft.

