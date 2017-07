In der kasachischen Hauptstadt Astana beginnen heute neue Friedensgespräche für Syrien.

Zu dem zweitägigen Treffen unter der Führung Russlands, des Iran und der Türkei werden auch Vertreter der Konfliktparteien erwartet. Bei der jüngsten Gesprächsrunde in Astana Anfang Mai hatten sich die Teilnehmer auf die Einrichtung von vier sogenannten Deeskalationszonen in Syrien verständigt. An dem heutigen Treffen nimmt auch der UNO-Sondergesandte de Mistura teil.