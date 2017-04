Russland unterstützt nach Angaben von Bundesaußenminister Gabriel eine internationale Untersuchung der Vorwürfe über einen Giftgas-Einsatz durch Syriens Armee.

Dies habe ihm sein russischer Kollege Lawrow telefonisch zugesichert, sagte Gabriel im ZDF. Er hoffe, dass dies ein ernst gemeintes Angebot und nicht - Zitat - "einfach so dahingesagt" sei. Zugleich plädierte der SPD-Politiker erneut für eine Verhandlungslösung im Syrien-Konflikt. Setze man nur auf Militäraktionen, zwinge man Russland geradezu zur Solidarität mit Assad. Wichtig sei aber im Gegenteil, Moskau durch politische Gespräche aus der "unverbrüchlichen Treue" zum Regime in Damaskus herauszuholen.



Die Lage in Syrien-Konflikt wird am Nachmittag auch Thema beim Treffen der G7-Außenminister im italienischen Lucca. Bereits für den Morgen setzte die Regierung in Rom dazu ein Sondertreffen unter Beteiligung der Ressortchefs der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi Arabiens, Jordaniens und Katars an.