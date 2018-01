Das türkische Außenministerium hat ie Botschafter Russlands und des Iran einbestellt.

Als Grund nennt die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mit Blick auf die jüngsten Luftangriffe in der syrischen Provinz Idlib Besorgnis über das Vorgehen von Präsident Assad. Russland, der Iran und die Türkei hatten Idlib im vergangenen Jahr zur Deeskalationszone erklärt. Am Sonntag waren dort nach Angaben von Aktivisten mindestens 21 Menschen getötet worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte macht die syrische und russische Luftwaffe dafür verantwortlich.



Im syrischen Bürgerkrieg stehen Russland und der Iran an der Seite Assads, die Türkei unterstützt die Aufständischen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.