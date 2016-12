Syrien-Konflikt UNO-Sicherheitsrat unterstützt russisch-türkische Initiative

Der russische UNO-Botschafter Witali Tschurkin (M.) bei der Abstimmung (AFP)

Der UNO-Sicherheitsrat unterstützt einstimmig die von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe in Syrien.

Die Mitglieder des Rats stimmten am Abend für eine von Russland vorgelegte Resolution. Der Plan sieht neben der ausgerufenen landesweiten Waffenruhe auch Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana vor. Ziel ist die Bildung einer Übergangsregierung, um den Bürgerkrieg im Land nach knapp sechs Jahren zu beenden. Russland unterstützt in dem Konflikt den syrischen Präsidenten Assad, die Türkei steht auf der Seite der Regierungsgegner.



Die gestern in Kraft getretene Waffenruhe wird bisher weitgehend eingehalten. Im Westen Syriens soll es allerdings nach Informationen der in London ansässigen und der Opposition nahestehenden Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bei Gefechten etwa 30 Tote gegeben haben.