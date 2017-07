Die USA haben Russland eine Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt angeboten.

Außenminister Tillerson erklärte in Washington, man könne gemeinsam versuchen, eine Flugverbotszone durchzusetzen. Auch bei Hilfslieferungen für die Menschen in dem Bürgerkriegsland und der Überwachung von Waffenstillstandsabkommen sei eine Kooperation denkbar.



Gespräche Russlands, der Türkei und des Iran in der kasachischen Hauptstadt Astana über die Einrichtung von vier Deeskalationszonen in Syrien brachten unterdessen kein Ergebnis. Nach Angaben von Konferenzteilnehmern gibt es noch Vorbehalte der türkischen Regierung gegen den Plan. Er sieht vor, dass die drei Staaten Soldaten oder Militärpolizisten in die Deeskalationszonen entsenden, die dort die Einhaltung der Waffenruhe überwachen sollen.