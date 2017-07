Die USA haben Russland eine Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt angeboten.

Außenminister Tillerson erklärte in Washington, man könne gemeinsam versuchen, eine Flugverbotszone durchzusetzen. Zugleich regte er an, über eine Überwachung von Waffenstillstandsabkommen und eine Kooperation bei Hilfslieferungen zu sprechen. Die von Russland, der Türkei und dem Iran initiierten Syrien-Beratungen in der kasachischen Hauptstadt Astana blieben unterdessen ohne Ergebnis. Dabei ging es um die Einrichtung von vier Deeskalationszonen in dem Land.