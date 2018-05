Der türkische Präsident Erdogan hat auf einer Kundgebung in Istanbul Militäroperationen entlang der syrisch-türkischen Grenze angekündigt.

Man werde nicht aufhören, terroristische Organisationen zu bekämpfen, sagte Erdogan. Die Soldaten seien einsatzbereit. Erdogan stellte vor tausenden Anhängern seine Vorhaben für die kommende Legislaturperiode vor. Dabei sprach er auch davon, am Ziel der türkischen Mitgliedschaft in der Europäischen Union festzuhalten. In der Türkei finden am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.