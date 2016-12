Syrien-Krieg Iran kündigt Friedensgespräche in Kasachstan an

Wie soll es nach der Evakuierung Ost-Aleppos in Syrien weitergehen? Darüber beraten bald Russland, die Türkei und der Iran. (AFP / George Ourfalian )

Russland, die Türkei und der Iran treiben die Pläne für Gespräche zur Beendigung des Syrien-Kriegs voran.

In Telefonaten der Präsidenten der drei Länder wurde bekräftigt, dass die Verhandlungen in Kasachstan stattfinden sollten. Details wurden nicht genannt. Iranischen Medienberichten zufolge ging Präsident Rohani im Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Putin auf die Entwicklung in Aleppo ein. Rohani bezeichnete demnach die Vertreibung der Rebellen aus der syrischen Stadt als bedeutenden Schritt im Kampf gegen den Terrorismus. - Russland und der Iran sind die wichtigsten Verbündeten des syrischen Präsidenten Assad.