Deutschland und die USA haben Russland aufgefordert, sich für die vom UNO-Sicherheitsrat geforderte Waffenruhe in Syrien einzusetzen.

Das teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin nach einem Telefonat zwischen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump mit. Demnach sind sich die beiden einig darin, dass die Regierung in Damakus sowie ihre russischen und iranischen Verbündeten den Beschluss für eine 30-tägige Feuerpause umsetzen müssen. Den Angaben zufolge haben Merkel und Trump außerdem verlangt, dass Russland seine Beteiligung an der Bombardierung der von Rebellen gehaltenen Region Ost-Ghuta beendet. Ungeachtet der von Russland ausgerufenen täglichen Feuerpausen rücken syrische Regierungstruppen weiter dorthin vor.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.