Sieben Jahre nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs hat der Oppositionspolitiker Al-Mousllie der internationalen Gemeinschaft Versagen vorgeworfen.

Die Weltgemeinschaft sei zwar 2015 in der Lage gewesen, aus dem Nichts eine Koalition zur Bekämpfung des IS aus dem Boden zu stampfen, sagte Al-Mousllie im Deutschlandfunk. Aber sie habe es seit Beginn des Bürgerkriegs nicht geschafft, die Zivilisten zu schützen. Man sehe, dass gerade der UNO-Sicherheitsrat zu einem Unsicherheitsfaktor geworden sei, der nichts Fassbares für die syrische Bevölkerung erreicht habe.



Al-Mousllie, der in Deutschland lebt, kündigte an, seine Tätigkeit für die syrische Opposition einzustellen. Er müsse feststellen, dass er nicht mehr helfen könne und wolle sich nicht mitschuldig an der Situation in seinem Heimatland machen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.