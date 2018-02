In mehreren deutschen Städten haben Kurden gegen türkische Angriffe in Syrien demonstriert.

Die Kundgebungen unter anderem in Bonn, Bielefeld, Essen, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main seien friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit.



Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Toprak, warf der Bundesregierung vor, diese sei mit ihrer Beschwichtigungspolitik gegenüber der Türkei gescheitert. Dabei verstehe Präsident Erdogan nur klare Kante, sagte Toprak im Deutschlandfunk.



Gestern Abend hatten türkische Truppen die Stadt Afrin mit Artillerie beschossen und dabei auch einen Hilfskonvoi angegriffen. Der Syrische Rote Halbmond teilte mit, wegen der Kämpfe werde ein gemeinsam mit dem Roten Kreuz geplanter Konvoi vorerst ausgesetzt.



Die Türkei hatte vor einem Monat mit einer Offensive auf Afrin begonnen. Sie betrachtet die Kurdenmiliz YPG als Terrororganisation und will sie aus der Region vertreiben.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.