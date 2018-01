Die von der türkischen Armee angegriffenen Kurden im nordsyrischen Bezirk Afrin haben von der syrischen Regierung Hilfe angefordert.

In einer Erklärung heißt es, man rufe den Staat auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen und die Armee zu entsenden, um die Grenze mit der Türkei gegen Angriffe der türkischen Besatzer zu schützen. Afrin steht unter der Kontrolle der Kurden, syrische Regierungstruppen haben dort seit Jahren keine Präsenz mehr.



Vor sechs Tagen begann die Türkei eine Offensive in der Region. Ziel ist nach Darstellung der Regierung in Ankara die Vertreibung kurdischer Milizen aus der Nähe der türkisch-syrischen Grenze.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.