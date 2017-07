In Syrien sind die von den USA unterstützten kurdisch-arabischen Einheiten erstmals in die Altstadt von Rakka vorgedrungen.

Das US-Zentralkommando teilte mit, die Kämpfer hätten zwei kleine Lücken in der Altstadtmauer geöffnet. Am Sonntag waren die Syrischen Demokratischen Kräfte erstmals in den Süden von Rakka eingedrungen. Die Stadt gilt als wichtigste Hochburg der IS-Miliz in Syrien.