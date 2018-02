UNO-Generalsekretär Guterres hat sich zutiefst besorgt über die eskalierende Gewalt im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta gezeigt.

Vor allem für die Zivilbevölkerung sei die Lage unerträglich, erklärte sein Sprecher in New York. - Die Region Ost-Ghuta im Zentrum Syriens kann wegen der Kämpfe derzeit nicht mehr mit Hilfsgütern beliefert werden. Der Nothilfe-Koordinator von "Care", Mylius, sagte in Bonn, Hunderttausende seien ohne Nahrung, sauberes Wasser und Medikamente. Bei Angriffen der syrischen Armee auf das von Rebellen gehaltenene Gebiet gab es allein gestern nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 100 Tote.



Der Kampf um die nord-syrische Region Afrin droht sich zu einem offenen Konflikt zwischen der Türkei und der syrischen Regierung auszuweiten. Medienberichten zufolge bombardierten türkische Streitkräfte die Region, als regierungstreue syrische Einheiten dort einzurücken versuchten. Diese sollten die Kurdenmiliz YPG unterstützen, die Afrin kontrolliert. Die türkische Armee will die YPG aus der Region vertreiben.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.