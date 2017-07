Einen Tag vor der angekündigten Waffenruhe ist die Lage im Südwesten Syriens offenbar ruhig.

Es gebe lediglich vereinzelte Luftangriffe des syrischen Militärs, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei sei ein Kind getötet worden. Die USA und Russland hatten sich gestern am Rande des G20-Gipfels auf eine neue Waffenruhe für die Region verständigt. Sie soll morgen am späten Vormittag inkraft treten.



Im Südwesten Syriens ist vor allem die Stadt Daraa umkämpft. In der Region ist auch eine Gruppierung aktiv, die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahesteht.