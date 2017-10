Der Iran hat Angaben von Menschenrechtlern widersprochen, wonach das Land afghanische Flüchtlinge als Soldaten in Syrien einsetzt.

Die Afghanen in Syrien hätten nichts mit dem Iran zu tun und die Unterstellungen diesbezüglich seien haltlos, erklärte ein Sprecher des Außenamtes in Teheran laut der Nachrichtenagentur IRNA. Die Vorwürfe seien Teil einer Kampagne gegen den Iran.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass der Iran afghanische Kinder angeheuert habe, die in Syrien aufseiten der Regierungsstreitkräfte kämpfen müssten.