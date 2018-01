Der Linken-Politiker Liebich kritisiert die türkische Offensive im Norden Syriens und die Reaktion der Bundesregierung darauf.

Liebich sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gebe kein Völkerrecht, das wegen einer gefühlten Bedrohung erlaube, in ein anderes Land einzumarschieren. Er forderte die Bundesregierung dazu auf, dies der türkischen Regierung gegenüber deutlich zu machen. Außenminister Gabriel agiere windelweich, wenn er nur seine Besorgnis ausdrücke. Er müsse klar sagen, dass die Türkei gegen Völkerrecht verstoße, so Liebich. Der Linken-Politiker führte aus, die Tatsache, dass die türkische Armee offenbar auch mit deutschen Panzern in Syrien gegen kurdische Einheiten vorgehe, müsse eine Verschärfung der deutschen Rüstungs-Exportpolitik nach sich ziehen. Die Türkei könne kein Partner für Deutschland sein, wenn sie in ein anderes Land einmarschiere und Nato-Partner angreife.



Auch den USA machte Liebich schwere Vorwürfe: Selbst die Vereinigten Staaten hielten sich in Syrien nicht an Völkerrecht. Dort mache inzwischen jeder, was er wolle. Was am Ende entstehe, sei ein Chaos, das Flüchtlinge erzeuge, die Deutschland dann aufnehme.



Bei der türkischen Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien ist ein Soldat getötet worden. Das teilte das Militär mit. Auf Seiten der Rebellengruppe Freie Syrische Armee, die gemeinsam mit den türkischen Streitkräften vorrückt, habe es mindestens zwei Tote gegeben, heißt es in Medienberichten. Angaben über Opfer bei den kurdischen Milizen liegen nicht vor. Auf türkisches Staatsgebiet wurden mehrere Raketen abgefeuert. Dabei sollen Zivilisten verletzt und Gebäude beschädigt worden sein. Präsident Erdogan zeigte sich entschlossen, die Offensive zum Abschluss zu führen, und betonte, man werde keinen Schritt zurückweichen. In New York beriet der UNO-Sicherheitsrat über die Militäraktion. Eine gemeinsame Erklärung wurde nicht verabschiedet.

