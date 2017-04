Der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch hat den US-Angriff auf einen Militärstütztpunkt in Syrien scharf kritisiert.

Bartsch sagte im Deutschlandfunk, das Verhalten der USA berge ein hohes Eskalationspotential in Richtung Iran und Russland. Um den Krieg in Syrien zu beenden, könne man nicht symbolisch Raketen in die Luft sprengen. Zudem brauche man eine umfassende Untersuchung, wer genau für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz vor knapp einer Woche verantwortlich sei. Der Linkenpolitiker bekräftige darüberhinaus die Forderung nach einer politischen Lösung für Syrien.