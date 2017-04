Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien in der vergangenen Woche ein härteres Vorgehen der EU gefordert.

Es sei notwendig, die bestehenden Sanktionen gegenüber der Regierung in Damaskus auszuweiten, sagte Asselborn der Zeitung "Die Welt". Außerdem müsse sich Präsident Assad wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Kriegsverbrechen verantworten. Asselborn forderte weiter, alle, die für den Giftgasangriff und andere Gräueltaten in Syrien verantwortlich seien, schnellstmöglich an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auszuliefern. Dazu gehöre auch Assad als oberster Befehlshaber eines barbarischen Regimes. - Die syrische Regierung bestreitet, jemals Giftgas eingesetzt zu haben.