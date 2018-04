Bundesaußenminister Maas reist heute zu einer Konferenz über mögliche Wege zur Beendigung des Syrien-Kriegs nach Paris.

Man wolle darüber reden, inwieweit man einen politischen Prozess zur Lösung des Konflikts wieder anstoßen könne, sagte der SPD-Politiker am Rande der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel. Dass Deutschland an den Gesprächen teilnehme, sei ein Erfolg. An früheren Treffen waren neben Frankreich auch die USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Jordanien beteiligt.



Bei der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel waren 4,4 Milliarden US-Dollar für die notleidende Bevölkerung zugesagt worden. Die Europäische Union und die Vereinten Nationen als Organisatoren der Konferenz hatten auf deutlich mehr als sechs Milliarden Dollar gehofft. Mit dem Geld sollen unter anderem Nahrungsmittel und medizinische Hilfen finanziert werden.

