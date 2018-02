Der französische Präsident Macron hat den möglicherweise mehrfach erfolgten Einsatz von Chlorgas gegen syrische Zivilisten kritisiert.

Macrons Büro teilte in Paris mit, er habe seine Bedenken in einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Putin geäußert. Frankreich sei entschlossen, jeden zur Rechenschaft zu ziehen, der Chemiewaffen verwende. Wen Macron hinter den mutmaßlichen Einsätzen in den vergangenen Wochen vermutet, wurde nicht mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.