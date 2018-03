Der französische Präsident Macron hat die Türkei aufgefordert, humanitären Helfern vollen Zugang zum syrischen Afrin zu gewähren.

Nach Angaben des Élysée-Palasts in Paris telefonierte Macron mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Dabei habe er seine Besorgnis über die Offensive im syrisch-kurdischen Afrin zum Ausdruck gebracht. Zugleich habe Macron die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Nato-Partner Türkei unterstrichen. Die Regierung in Ankara führt seit gut zwei Monaten eine Militäroperation im nordsyrischen Afrin.



In mehreren deutschen Städten rufen kurdische Organisationen heute zu Demonstrationen gegen das türkische Vorgehen in Afrin auf.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.