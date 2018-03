Aus der syrischen Stadt Afrin sind in den vergangenen Tagen offenbar mehr als 150.000 Menschen geflohen.

Das meldet die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Am Stadtrand sei die ganze Nacht hindurch gekämpft worden, hieß es. Gestern war nach Angaben von Augenzeugen das größte Krankenhaus Afrins getroffen worden, mindestens 16 Menschen wurden demnach getötet. Die Beobachtungsstelle und die kurdische Miliz YPG machten das türkische Militär für den Angriff verantwortlich. Die Armeeführung in Ankara wies dies zurück und erklärte, bei ihren Angriffen kämen keine Zivilisten zu Schaden.



Die Grünen-Vorsitzende Baerbock erklärte, die Bundesregierung dürfe zu Afrin nicht weiter schweigen. Die türkischen Angriffe seien völkerrechtswidrig. Auch die EU müsse reagieren. Die Gesellschaft für bedrohte Völker appellierte an die Bundesregierung und die anderen Nato-Partner, das Vorgehen der Türkei zu stoppen.



Auch aus der syrischen Region Ost-Ghuta werden heute weitere Kämpfe mit Toten und Verletzten gemeldet. Die Gewalt dort treibt ebenfalls tausende Menschen in die Flucht.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.