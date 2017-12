Im Westen der syrischen Provinz Rakka sind zwei Massengräber entdeckt worden.

Wie die syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, befanden sich darin zahlreiche Leichen von Zivilisten und Soldaten. Es handele sich um Opfer der Terormiliz IS. Die beiden Gräber seien nach Hinweisen aus der Bevölkerung entdeckt worden. Dem IS werden zahlreiche Gräueltaten zur Last gelegt, darunter Massenhinrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.