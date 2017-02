Syrien Mehr als 40 Tote durch Anschlag in der Stadt Homs

Die syrische Stadt Homs wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Anschlägen erschüttert. (dpa / Homslive)

In der syrischen Stadt Homs haben Selbstmordattentäter nach Angaben von Aktivisten mehr als 40 Menschen mit in den Tod gerissen.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, sprengten sich die Attentäter vor Gebäuden der syrischen Staatssicherheit und des Militärgeheimdienstes in die Luft. Unter den Opfern seien zahlreiche Angehörige der syrischen Armee. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Homs wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Anschlägen erschüttert, meist war die Terrormiliz IS dafür verantwortlich. Derzeit befindet sich die Stadt größtenteils unter Kontrolle der syrischen Regierung, ein Viertel wird jedoch von Rebellen gehalten.