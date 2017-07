In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei mehreren Anschlägen mindestens acht Menschen getötet worden.

Wie das staatliche Fernsehen berichtet, sprengte sich zunächst ein Selbstmordattentäter in der Nähe des Tahrir-Platzes in die Luft. Als Sicherheitskräfte nach weiteren Angreifern suchten, seien zwei andere Bomben detoniert. Ein Sprengsatz explodierte an einer Straße zum Flughafen.



In Damaskus sind derartige Anschläge selten. Im Bürgerkrieg versuchen Regierungstruppen, die Rebellen aus einer ihrer letzten Hochburgen in einem Vorort von Damaskus zu vertreiben.