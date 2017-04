Im Osten Syriens sind bei einem mutmaßlichen Luftangriff des von den USA angeführten Militärbündnisses mehrere Zivilisten ums Leben gekommen.

Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in der Stadt Bukamal 16 Menschen getötet, darunter auch drei Kämpfer der Terrormiliz IS. Ein syrischer Oppositioneller berichtete von acht Toten, unter ihnen eine vierköpfige irakische Familie. Den Angaben zufolge waren für den Angriff gestern Abend Flugzeuge der von den Vereinigten Staaten geleiteten Militärkoalition verantwortlich. In den vergangenen Wochen waren bei ähnlichen Aktionen im Irak und in Syrien Dutzende Zivilisten getötet worden.