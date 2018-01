In Syrien ist offenbar ein türkischer Militärkonvoi von Regierungstruppen beschossen worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurde die aus gut 100 Fahrzeugen bestehende Kolonne in der Nähe von Al-Eis angegriffen. Die Stadt liegt in einem von islamistischen Rebellen kontrollierten Gebiet im Nordwesten Syriens. In der Region geht das türkische Militär bereits seit über einer Woche gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die von der Regierung in Ankara als Terror-Organisation betrachtet wird.

