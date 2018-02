Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben an Russland appelliert, an der Umsetzung einer Waffenruhe für Syrien mitzuarbeiten.

In Berlin sagte Regierungssprecher Seibert, in einem Telefonat hätten sie Präsident Putin aufgerufen, Druck auf die Regierung in Damaskus auszuüben, um eine sofortige Einstellung der Luftangriffe und Kämpfe zu erreichen. Nur so könne man auch die Bemühungen um eine politische Lösung im Rahmen der Genfer Friedensgespräche voranbringen.



Der UNO-Sicherheitsrat hatte gestern eine Resolution für eine einmonatige Feuerpause in Syrien verabschiedet. Dessen ungeachtet gingen die Luftangriffe auf die Rebellenenklave Ost-Ghuta auch heute weiter. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren sie aber schwächer als in den vergangenen Tagen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.