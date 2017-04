Die Reaktionen auf den Giftgas-Einsatz in Syrien und den darauffolgenden US-Militärschlag erhöhen offenbar den Druck auf die Staatengemeinschaft.

Die täglichen Opfer im Bürgerkrieg seien erschütternd, sagte Bundeskanzlerin Merkel auf dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Es dränge die Zeit, eine politische Lösung zu finden. Der türkische Außenminister Cavusoglu nannte den US-Luftangriff angemessen. Es müssten aber weitere Maßnahmen ergriffen werden, um rasch eine für alle Syrer akzeptable Übergangsregierung zu finden. Der britische Außenminister Johnson sagte seine Reise nach Moskau ab. Vorrangig sei nun, in Kontakt mit den USA und anderen das kommenden Mittwoch beginnende G-7-Treffen vorzubereiten und die Bemühungen um einen Waffenstillstand zu intensivieren. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums kündigte an, beim bevorstehenden Besuch von US-Außenminister Tillerson werde man die Unzulässigkeit des amerikanischen Luftangriffs betonen. Es gebe aber auch Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem der schwierigsten Momente der bilateralen Beziehungen.



Wenige Tage nach dem mutmaßlichen Giftgas-Einsatz ist die syrische Stadt Chan Scheichun heute offenbar Ziel eines weiteren Luftangriffs gewesen. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtet, eine Frau sei bei dem Angriff durch zunächst nicht identifizierte Kampfflugzeuge getötet worden.