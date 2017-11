In Syrien hat die Armee die letzte Hochburg der Terrororganisation IS, die Stadt Deir el-Zor im Osten des Landes, zurückerobert.

Dies melden staatliche syrische Medien. Zuvor hatte bereits die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte davon berichtet, dass Deir el-Zor wieder vollständig unter militärischer Kontrolle der syrischen Armee sei. Die Stadt war seit 2014 größtenteils in Händen des IS. In den vergangenen drei Jahren waren zahlreiche syrische Soldaten und zehntausende Zivilisten in einigen Stadtbezirken von IS-Kämpfern eingeschlossen.



Auch im Irak drängen die Streitkräfte des Landes die Terrormiliz offenbar weiter zurück. Nach Armeeangaben sind irakische Truppen in die Stadt Al-Kaim nahe der Grenze zu Syrien vorgerückt. Sie gilt als letzte Bastion des IS in dem Land. Im Juli hatte die irakische Armee die Islamisten bereits aus ihrer Hochburg Mossul vertreiben können.