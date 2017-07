Im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus ist ein Selbstmordanschlag verübt worden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden zwölf Menschen getötet und 15 verletzt. In anderen Berichten ist unter Berufung auf die Polizei von sieben Toten die Rede.



Die Bombe befand sich in einem Auto, der Fahrer zündete sie, als er von der Polizei umstellt war. Laut staatlichen Medien konnten zwei weitere mit Sprengstoff beladene Autos von Sicherheitskräften gestoppt und gezielt gesprengt werden.



Bisher hat niemand die Tat für sich reklamiert. Zuletzt hatte es im März Anschläge mit vielen Toten in Damaskus gegeben.