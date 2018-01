Im Nordwesten Syriens sind bei einer Bombenexplosion in der Stadt Idlib mindestens 23 Menschen getötet worden.

Das berichtet die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die sich auf Informanten in Syrien stützt. Viele Menschen seien verletzt, manche unter Trümmern verschüttet. Idlib ist die einzige Provinz in Syrien, die noch von Rebellen kontrolliert wird. In der gleichnamigen Stadt leben schätzungsweise bis zu zwei Millionen Menschen.

