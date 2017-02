Syrien Misereor fordert mehr Hilfe für Binnenflüchtlinge

Bewohner in einem von der Armee zurückeroberten Stadtteil Ost-Aleppos. (Sputnik, Михаил Алаеддин, dpa picture-alliance)

Das katholische Hilfswerk Misereor hat an die Weltgemeinschaft appelliert, sich verstärkt für die Flüchtlinge in Syrien einzusetzen.

Millionen Menschen seien entwurzelt, sagte Geschäftsführer Bröckelmann-Simon nach seiner Rückkehr aus Syrien. Die Mehrzahl der Flüchtlinge sei nach wie vor in dem Bürgerkriegsland, darunter die Ärmsten, die Alten und Schwachen. Der Schutz der Zivilbevölkerung müsse die dringendste Aufgabe sein.- Unter der Führung der UNO soll es am Donnerstag in Genf wieder Friedensgespräche zwischen der syrischen Regierung und Rebellen geben. Ein Kernstück der Verhandlungen solle der politische Übergang sein, sagte ein Sprecher des UNO-Syriengesandten de Mistura.