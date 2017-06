In Syrien sind bei einem Luftangriff möglicherweise viele Menschen getötet worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, der Angriff habe in der Stadt Al-Mayadin im äußersten Osten des Landes stattgefunden und sei vermutlich von der US-geführten Koalition ausgegangen. Es sei ein Gebäude getroffen worden, das die Terrormiliz IS als Gefängnis nutze. Die Beobachtungsstelle spricht von mehr als 40 Toten. Allerdings sind die Angaben dieser Quelle nicht von unabhängiger Seite zu überprüfen. Es gibt zurzeit so gut wie keine ausländischen Reporter in Syrien. Die US-geführte Koalition erklärte, sie untersuche den Sachverhalt. Al-Mayadin wird vom IS kontrolliert.