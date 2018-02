Die US-Armee hat bei Kämpfen in Syrien nach Angaben der russischen Regierung fünf russische Zivilisten getötet.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau wies zugleich Berichte zurück, wonach bei einem US-Luftangriff in Syrien bis zu zweihundert russische Söldner getötet worden seien. Entsprechende Meldungen seien ''Desinformationen", hieß es in Moskau.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.