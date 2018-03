Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Mützenich, hat die Bundesregierung aufgefordert, das türkische Vorgehen um die nordsyrische Stadt Afrin zu verurteilen.

In der "Frankfurter Rundschau" sprach er von einer völkerrechtswidrigen Aggression. Der deutsche Notarzt Michael Wilk bezeichnete die Lage als äußerst prekär. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), viele seien aus Afrin geflohen mit wenig mehr als dem, was sie auf dem Leibe trügen. Schätzungsweise bis zu 200.000 Menschen campierten zum Teil auf freiem Feld und benötigten dringend Zelte oder Decken. Es spielten sich kaum vorstellbare Szenen ab; Frauen brächten ihre Kinder am Straßenrand zur Welt.



Nach Darstellung der Regierung in Ankara hat die türkische Armee das syrische Afrin inzwischen eingenommen. Präsident Erdogan drohte damit, auch militante Kurden im Norden Iraks anzugreifen, falls die Regierung in Bagdad diese nicht ausschalte.

