Der mutmaßliche Giftgasangriff in der syrischen Provinz Idlib hat international für Bestürzung gesorgt. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte den - Zitat - "offensichtlichen C-Waffenangriff". Solche Kriegsverbrechen müssten bestraft werden.

Außenminister Gabriel bezeichnete die Tat als einen Akt kaum zu überbietender Grausamkeit. UNO-Generalsekretär Guterres sprach den Angehörigen der Todesopfer und den Verletzten sein Beileid aus. Zugleich kündigte er an, den Vorfall von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen - OPCW - untersuchen zu lassen. US-Außenminister Tillerson forderte Russland und den Iran auf, ihren Einfluss auf den syrischen Präsidenten Assad geltend zu machen. Beide Länder müssten dafür sorgen, dass sich eine solch schreckliche Attacke nicht wiederhole. Jeder, der chemische Waffen einsetze, um seine eigenen Leute anzugreifen, zeige eine fundamentale Verachtung für menschlichen Anstand und müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte gemeldet, bei Luftangriffen in der syrischen Provinz Idlib sei auch Giftgas verwendet worden.



In Brüssel beraten heute Vertreter aus etwa 70 Staaten über Hilfsmöglichkeiten für Syrien. Dabei geht es vor allem um Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung. Auf Antrag Frankreichs und Großbritanniens kommt der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.