Syrien Nach türkischen Angaben 50.000 Rückkehrer

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu (dpa/picture alliance/Maja Hitij)

Seit Beginn des türkischen Militäreinsatzes im Norden Syriens sind nach Angaben der Regierung in Ankara fast 50.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in ihre Heimat zurückgekehrt.

Sobald es eine sichere, vom Terrorismus befreite Zone in Syrien gebe, könnten die Menschen dort wieder ihr normales Leben aufnehmen, sagte der türkische Außenminister Cavusoglu in Ankara. Nach der Einnahme der Stadt Al-Bab würden weitere Leute zurückkehren. Al-Bab war am Donnerstag von Rebellen erobert worden, die von Ankara unterstützt werden. Laut der türkischen Armee ist die Stadt inzwischen vollständig vom IS befreit. Allerdings gab es gestern unweit des Ortes einen Selbstmordanschlag mit mehr als 50 Toten, zu dem sich der IS bekannte.