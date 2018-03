In Syrien haben Regierungstruppen ihre Angriffe auf die Region Ost-Ghuta nahe Damaskus fortgesetzt.

Die belagerten Städte Harasta und Arbin wurden erneut zum Ziel von Luftschlägen. UNO-Generalsekretär Guterres gestand das Scheitern der vor zwei Wochen verabschiedeten Resolution zur Waffenruhe ein. Die Kämpfe hätten sich seitdem noch verschärft, sagte er in New York. Guterres forderte, dass die rund 400.000 Zivilisten in Ost-Ghuta die Möglichkeit zur Flucht erhielten. Das Gebiet erlebt seit mehr als drei Wochen heftige Gefechte. US-Botschafterin Haley stellte heute einen neuen Entwurf für eine 30-tägige Waffenruhe vor, die Hilfslieferungen sowie Evakuierungen ermöglichen soll.



Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Schneider, erklärte, allein im Januar und Februar dieses Jahres seien in Syrien Berichten zufolge mehr als 1.000 Jungen und Mädchen umgekommen.