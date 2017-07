In Genf beginnt heute die siebte Runde der unter UNO-Vermittlung stattfindenden Friedensverhandlungen für Syrien.

Seit gestern gilt im Südwesten des Landes eine neue Waffenruhe, die von den USA und Russland ausgehandelt worden war. In den Provinzen Daraa, Kuneitra und Sueida sei es zunächst ruhig geblieben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. Das bestätigte auch ein Rebellensprecher.



Der Vertreter des oppositionellen Syrischen Nationalrats in Deutschland, al Mousllie, äußerte sich wenig optimistisch, dass die Waffenruhe den Durchbruch bringen werde. Die Lage in Syrien sei nach wie vor komplex und die Interessen der beteiligten Parteien sehr gegensätzlich, sagte er im Deutschlandfunk. Zudem fehle es an einer nachhaltigen Umsetzung der Vereinbarungen.