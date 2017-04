Auf Initiative der Vereinten Nationen werden im Mai in Genf die Friedensgespräche für Syrien fortgesetzt.

Der UNO-Sondergesandte de Mistura sagte vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York, das Assad-Regime und die Oppositionellen hätten ihre Teilnahme zugesagt. Die wichtigsten Themen seien die Bildung einer neuen Regierung, die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, Wahlen sowie der Kampf gegen den Terrorismus.



Am Abend stimmt der Sicherheitsrat über eine von den USA, Großbritannien und Frankreich eingebrachte Resolution ab, in der eine Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs in der Provinz Idlib gefordert wird.