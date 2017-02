Syrien Neue Friedensgespräche unter UNO-Vermittlung beginnen

In Genf läuft die vierte Runde der Syrien-Friedensverhandlungen. (AFP / Fabrice Coffrini)

In Genf haben am Abend neue Friedensgespräche für Syrien begonnen.

Der UNO-Sondergesandte de Mistura eröffnete die Verhandlungsrunde nach stundenlangen bilateralen Treffen mit Vertretern der Konfliktparteien. Anschließend kamen Abgesandte der syrischen Regierung und der Opposition in einem Saal zusammen. Schon das gilt als Fortschritt. Bei der im April 2016 abgebrochenen Runde hatte es keine direkten Kontakte zwischen beiden Seiten gegeben. De Mistura rief die Beteiligten zur Zusammenarbeit auf. Er wisse, dass es nicht einfach werde, den schrecklichen Konflikt in Syrien beizulegen und das Fundament für ein friedliches, souveränes und einiges Land zu legen, sagte er. Der UNO-Gesandte möchte in den Gesprächen die Themen Übergangsregierung, Verfassung und Wahlen erörtern.



Russlands Staatschef Putin machte unterdessen erneut seine Unterstützung für den syrischen Präsidenten Assad deutlich. Ziel Moskaus sei es, die legitime syrische Regierung zu stabilisieren, sagte Putin in Moskau. Seit Dezember gilt in Syrien eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wurde.