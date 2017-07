In Genf beginnt heute die siebte Runde der unter UNO-Vermittlung stattfindenden Friedensverhandlungen für Syrien.

Gestern war eine neue Waffenruhe für den Südwesten des Landes in Kraft getreten, die von den Außenminister Russlands und der USA, Lawrow und Tillerson, in Hamburg ausgehandelt worden war. In den Provinzen Daraa, Kuneitra und Sueida sei es zunächst ruhig geblieben, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. Das bestätigte auch ein Rebellensprecher.



UNO-Sondervermittler de Mistura hatte eine Verständigung zwischen den USA und Russland zuletzt beim G20-Gipfel als essenzielle Basis für einen Frieden in Syrien bezeichnet. Als größtes Hindernis für ein Ende des seit sechs Jahren andauernden Bürgerkriegs gilt die politische Zukunft von Syriens Präsident Assad. Die Verhandlungen in Genf sind zunächst für eine Woche angesetzt.