Syrien Neue Gespräche in Kasachstan verschoben

Die neue Runde der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana verzögert sich. (AFP / Kirill Kudryavtsev)

Die für heute geplanten Syrien-Gespräche in Kasachstan sind verschoben worden.

Wie eine Sprecherin des Außenministeriums in der Hauptstadt Astana mitteilte, sollen sie nun morgen stattfinden. Die Sprecherin gab technische Gründe für die Verzögerung an. Eingeladen sind nach offiziellen Angaben Vertreter der syrischen Regierung und der Rebellen sowie der UNO-Sondergesandte de Mistura und US-Diplomaten. Zuletzt hatte es im Januar in Astana ein Treffen gegeben. Dabei wurde über die Umsetzung der Waffenruhe gesprochen. Die Feuerpause war Ende des vergangenen Jahres auf Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran vereinbart worden.