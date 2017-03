Aus Syrien werden neue Kämpfe gemeldet.

Islamistische Milizen haben nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf den Osten der Hauptstadt Damaskus fortgesetzt. Berichte, wonach sie dabei alle gestern aufgegebenen Positionen zurückgewinnen konnten, wurden allerdings im Staatsfernsehen dementiert.



In Syrien war Ende Dezember eine von Russland und der Türkei vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten, die jedoch brüchig ist. Am Donnerstag sollen in Genf neue Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland beginnen.