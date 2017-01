Syrien Noch keine Entscheidung über Termin für Genfer Verhandlungen

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura (afp / Fabrice Coffrini)

Die Vereinten Nationen haben die für den 8. Februar geplanten Syrien-Verhandlungen in Genf entgegen den Angaben des russischen Außenministers Lawrow noch nicht verschoben.

Der Sonderbeauftragte de Mistura werde nächste Woche UNO-Generalsekretär Guterres über die Ergebnisse der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana unterrichten, sagte eine Sprecherin in Genf. Dann werde der künftige Fahrplan besprochen.



Lawrow hatte nach Beratungen mit Vertretern syrischer Oppositionsgruppen in Moskau erklärt, die geplante Runde sei auf Ende Februar verschoben worden.